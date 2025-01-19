Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 19 Ocak 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Iğdırspor - Boluspor Trendyol 1. Lig Bein Sports 2
13:30 Keçiörengücü - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Göztepe - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
14:00 Bursaspor - Düzcespor TFF 3. Lig As TV Bursa
14:15 NAC Breda - Twente Hollanda Eredivisie Tuttur TV
14:30 Fiorentina - Torino İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Kapaz - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:00 Leeds United - Sheffield W. İngiltere Championship Tuttur TV
15:30 Elversberg - Magdeburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3
15:30 Nürnberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2
15:30 Paderborn - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2
16:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport
16:00 Pendikspor - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Konyaspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Atromitos - Olimpiakos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
16:30 Heerenveen - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
17:00 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Manchester Utd - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Nottingham Forest - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
17:00 Cagliari - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Parma - Venezia İtalya Serie A S Sport 2
17:00 St. Etienne - Nantes Fransa Ligue 1 beIN Sports
17:30 Union Berlin - Mainz Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2
17:30 Neftçi Bakü - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:15 Real Madrid - Las Palmas İspanya La Liga SportS Sport Plus
19:00 Manisa FK - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Eyüpspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:15 Angers - Auxerre Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
19:15 Reims - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
19:30 Ipswich Town - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 Werder Bremen - Augsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4
20:00 Verona - Lazio İtalya Serie A Sport 2
20:30 Osasuna - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport
20:45 Utrecht - AZ Alkmaar Belçika Pro League Exxen
21:00 Estrela - Braga Portekiz Liga NOS Tuttur TV
21:30 Panathinaikos - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
22:00 Sao Bernardo - Bragantino Brezilya Campeonato Paulista Spor Smart
22:00 Willem II - Feyenoord Hollanda Eredivisie Exxen
22:45 Inter - Empoli İtalya Serie A S Sport 2
22:45 Marsilya - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Valencia - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
23:30 Gil Vicente - Porto Portekiz Liga NOS Tuttur TV
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