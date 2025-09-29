Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 29 Eylül Pazartesi canlı maç programı

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 29 Eylül Pazartesi canlı maç programı

13:1229/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?

Bugün futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor. Süper Lig’de kritik karşılaşmaların yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Portekiz Liga, AFC Şampiyonlar Ligi ve FIFA U20 Dünya Kupası heyecanı sahne alıyor. Günün dikkat çeken maçlarından biri Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadele olurken, Premier Lig’de Everton ile West Ham kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 29 Eylül Pazartesi gününün maç takvimi.

Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün Süper Lig başta olmak üzere AFC Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Portekiz Liga ile FIFA U20 Dünya Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş evinde Kocaelispor’u konuk ederken, İngiltere Premier Lig’de ise Everton - West Ham karşı karşıya geliyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Eylül Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

29 Eylül 2025 Pazartesi, futbol takviminde yoğun bir gün. Süper Lig'de Beşiktaş'ın maçı öne çıkarken, Avrupa liglerinde Serie A ve Premier League'de önemli karşılaşmalar var. FIFA U20 Dünya Kupası ise grup aşamasının ilk turunu tamamlıyor. AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise grup maçları devam etmiyor; bir sonraki tur 30 Eylül'de başlıyor. Portekiz Liga'da da belirgin bir maç yok, ancak genel Avrupa programını kapsıyor. Saatler Türkiye saati (TSİ) baz alınarak verildi; yayın kanalları TRT, beIN Sports, S Sport ve D-Smart gibi platformlar üzerinden erişilebilir. İşte bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?

14:30 Keçiörengücü - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:45 Nasaf Qarshi - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

17:00 Vanspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 

19:00 Al Gharafa - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Tractor Sazi - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:30 Parma - Torino İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Sakaryaspor - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Adana Demirspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Beşiktaş - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:15 Al Duhail - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:45 Genoa - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Everton - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Valencia - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport

22:00 Arouca - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:30 Leganes - Castellon İspanya La Liga 2 S Sport Plus

23:00 Fransa - Güney Afrika FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Norveç - Nijerya FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

#bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İngiltere Premier
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yükseliş hızlandı: 29 Eylül 2025 Ons ve gram altın fiyatlarında son durum