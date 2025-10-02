Futbolseverler için dolu dolu bir Avrupa kupaları günü! UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile kritik bir maça çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, evinde Legia Varşova'yı ağırlayacak. Günün diğer öne çıkan Konferans Ligi karşılaşmalarından Dinamo Kiev - Crystal Palace da heyecan vaat ediyor. Asya'da ise AFC Şampiyonlar Ligi'nde Ratchaburi - Gamba Osaka gibi kıyasıya bir mücadele var. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç takvimi.