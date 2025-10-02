Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa, Konferans Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi 2 Ekim Perşembe futbol maç takvimi

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa, Konferans Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi 2 Ekim Perşembe futbol maç takvimi

2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
<p><strong><em><u>Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?

Bugün futbol tutkunlarını heyecan dolu bir gün bekliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkacak ekipler arasında kritik maçlar var. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Nice deplasmanında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor ile Legia Varşova arasında oynanacak karşılaşma dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı turnuvada günün öne çıkan bir diğer mücadelesi de Dinamo Kiev ile Crystal Palace arasında olacak. Asya kıtasında ise AFC Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden sürüyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı.

Futbolseverler için dolu dolu bir Avrupa kupaları günü! UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile kritik bir maça çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, evinde Legia Varşova'yı ağırlayacak. Günün diğer öne çıkan Konferans Ligi karşılaşmalarından Dinamo Kiev - Crystal Palace da heyecan vaat ediyor. Asya'da ise AFC Şampiyonlar Ligi'nde Ratchaburi - Gamba Osaka gibi kıyasıya bir mücadele var. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç takvimi.

Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?

13:00 Pohang - Kaya FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Tampines - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Cong An Ha Noi - Tai Po AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:45 Roma - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Bologna - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Brann - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Celtic - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 FCSB - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi TRT 1

19:45 Ludogorets - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Panathinaikos - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Viktoria Plzen - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Dinamo Kiev - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Jagiellonia - Hamrun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 KuPS - FC Drita UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 FC Lausanne - Breidablik UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Lech Poznan - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Noah - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Omonia - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Rayo Vallecano - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Zrinjski - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Basel - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Celta Vigo - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Porto - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Feyenoord - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Genk - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Lyon - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Nottingham Forest - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Sturm Graz - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor

22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 NK Celje - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Legia Varşova - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

22:00 Rakow Czestochowa - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi yayın Yok

22:00 Shelbourne - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Slovan Bratislava - Strasbourg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 ABD - Fransa FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Kolombiya - Norveç FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

