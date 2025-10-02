Bugün futbol tutkunlarını heyecan dolu bir gün bekliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkacak ekipler arasında kritik maçlar var. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Nice deplasmanında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor ile Legia Varşova arasında oynanacak karşılaşma dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı turnuvada günün öne çıkan bir diğer mücadelesi de Dinamo Kiev ile Crystal Palace arasında olacak. Asya kıtasında ise AFC Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden sürüyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı.
Bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı oynanacak?
13:00 Pohang - Kaya FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Tampines - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Cong An Ha Noi - Tai Po AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:45 Roma - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Bologna - Freiburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Brann - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Celtic - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 FCSB - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi TRT 1
19:45 Ludogorets - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Panathinaikos - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Viktoria Plzen - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Dinamo Kiev - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Jagiellonia - Hamrun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 KuPS - FC Drita UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 FC Lausanne - Breidablik UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Lech Poznan - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Noah - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Omonia - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Rayo Vallecano - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Zrinjski - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Basel - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Celta Vigo - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Porto - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Feyenoord - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Genk - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Lyon - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Nottingham Forest - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Sturm Graz - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor
22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 NK Celje - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Legia Varşova - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1
22:00 Rakow Czestochowa - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi yayın Yok
22:00 Shelbourne - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Slovan Bratislava - Strasbourg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
23:00 ABD - Fransa FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube
23:00 Kolombiya - Norveç FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube