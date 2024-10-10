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Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2024 hava durumu raporuna göre bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2024 hava durumu raporuna göre bugün ve yarın hava nasıl olacak?

15:5510/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye genelinde hava durumu, meteorolojinin güncel verilerine göre değişkenlik gösteriyor. Bugün ve yarın, birçok ilde farklı hava koşulları bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar etkili olurken, diğerlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış olacak? İşte 10-11 Ekim 2024 Meteoroloji verilerine göre detaylı il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün ve yarın Türkiye'nin çeşitli illerinde hava durumu farklılıklar gösterecek. Güneyde güneşli günler beklenirken, kuzey illerinde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları da bölgelere göre değişiklik gösterecek. Hangi ilde ne bekleniyor? İşte ayrıntılı hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOLU YAĞIŞI ARTVİN’İ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI


Artvin’in Şavşat ilçesinde bazı köylere dolu yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan yolları iş makinesi temizledi.

Artvin’de etkili olan soğuk hava ile sağanak yağış Şavşat ilçesinde yerini dolu dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Eskikale, Tepeköy ve Kayadibi köylerinde yoğun şekilde etkisini gösteren dolu yağışı sonrası oluşan beyaz örtü, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek göz alıcı bir manzara oluşturdu.


Ulaşımın sağlanması ve günlük yaşamın normalleşmesi amacıyla bölgedeki yol temizleme çalışmaları ilgili ekipler tarafından gerçekleştirildi.

BUGÜN (10 EKİM 2024) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA


Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 31°C


Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 26°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 28°C


Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 29°C


Parçalı ve az bulutlu


EGE


Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 28°C


DENİZLİ °C, 32°C


Az bulutlu


İZMİR °C, 29°C


Parçalı bulutlu


MUĞLA °C, 27°C


Parçalı bulutlu


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 32°C


Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 28°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 30°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


MERSİN °C, 29°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


ANKARA °C, 26°C


Az bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 28°C


Az bulutlu


KONYA °C, 29°C


Az bulutlu


NEVŞEHİR °C, 26°C


Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ


Parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


BOLU °C, 26°C


Parçalı bulutlu


DÜZCE °C, 29°C


Parçalı bulutlu


SİNOP °C, 27°C


Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 24°C


Parçalı bulutlu


ORTA VE DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


AMASYA °C, 29°C


Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN °C, 28°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 27°C


Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C


Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


ERZURUM °C, 22°C


Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 22°C


Parçalı ve az bulutlu


MALATYA °C, 29°C


Az bulutlu


VAN °C, 23°C


Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


ANTEP °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


URFA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Haftalık Hava Tahmini (11 - 17 Ekim 2024)


Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Pazar günü kuzeybatı bölgelerden başlayarak biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu

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