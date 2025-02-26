2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecektir. Bursa'da oruç tutanlar için iftar ve sahur vakitleri her gün birkaç dakika farklılık göstermektedir. Diyanet Ramazan imsakiyesini yayımladı. Bursa’da ilk sahur için imsak vakti 06:07’de ilk iftar ise 19:02'de yapılacak. Aşağıda, Ramazan ayının ilk haftasına ait Bursa için iftar ve sahur saatleri bulunmakta:
2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi açıklandı. 2025 Ramazan ayında Bursa'da yaşayanlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. "Bursa İmsakiye 2025", "Bursa İftar Vakti" ve "Bursa Sahur Vakti", oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileri esas alınarak hazırlanan 2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini en güvenilir şekilde sunuyor. Ayrıca, "Kaç Dakika Kaldı?" sorusuna yanıt arayanlar için de geri sayım araçları ve anlık bilgilendirmelerle oruçlarını zamanında açma ve sahur hazırlıklarını tamamlama imkanı sağlanıyor.
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Ramazan imsakiyesi belli oldu. İşte Ramazan imsakiyesi Bursa sahur vakti ve iftar saatleri.
Bursa'da sahur ve iftar vaktine kaç dakika kaldı?
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için "sahur vaktine iftara kaç dakika kaldı" sorusu, günün en çok merak edilen konularından biridir. Bu kritik zaman dilimlerini doğru takip etmek, hem ibadetin vaktinde yerine getirilmesi hem de sağlıklı bir oruç süreci için önemlidir. İşte bu noktada, güvenilir imsakiye kaynakları ve geri sayım araçları devreye giriyor.
Bursa'da sahur ve iftar vaktine kaç dakika kaldığını öğrenmek için tıklayın
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025