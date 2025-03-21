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Bursa iftar vakti: 21 Mart Cuma akşam ezanı saati

Bursa iftar vakti: 21 Mart Cuma akşam ezanı saati

17:3421/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>BURSA İMSAKİYE 2025: Bursa imsak vakti, sahur saati kaçta? Bursa iftar vakti ne zaman?</p>
BURSA İMSAKİYE 2025: Bursa imsak vakti, sahur saati kaçta? Bursa iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayının yedinci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. 2025 yılı Bursa iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bursa'da bugün oruç saat 19:23'te açılacak. İşte 2025 Bursa Ramazan imsakiyesi.

2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi açıklandı. 2025 Ramazan ayında Bursa'da yaşayanlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. "Bursa İmsakiye 2025", "Bursa İftar Vakti" ve "Bursa Sahur Vakti", oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileri esas alınarak hazırlanan 2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini en güvenilir şekilde sunuyor. Ayrıca, "Kaç Dakika Kaldı?" sorusuna yanıt arayanlar için de geri sayım araçları ve anlık bilgilendirmelerle oruçlarını zamanında açma ve sahur hazırlıklarını tamamlama imkanı sağlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 21 Mart tarihli Bursa iftar saatleri belli oldu. Buna göre; Bursa'da bugün iftar saat 19:23'te yapılacak. İşte Ramazan imsakiyesi Bursa sahur vakti ve iftar saatleri.

Bursa'da sahur ve iftar vaktine kaç dakika kaldı?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için "sahur vaktine iftara kaç dakika kaldı" sorusu, günün en çok merak edilen konularından biridir. Bu kritik zaman dilimlerini doğru takip etmek, hem ibadetin vaktinde yerine getirilmesi hem de sağlıklı bir oruç süreci için önemlidir. İşte bu noktada, güvenilir imsakiye kaynakları ve geri sayım araçları devreye giriyor.

Bursa'da sahur ve iftar vaktine kaç dakika kaldığını öğrenmek için tıklayın

Sahur vakti nedir?

Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.


İmsak nedir?

İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.


İmsak Vakti Ne Zaman?

İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.


İftar saati nedir?

İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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Bursa iftar vakti: 21 Mart Cuma akşam ezanı saati