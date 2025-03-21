2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi açıklandı. 2025 Ramazan ayında Bursa'da yaşayanlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. "Bursa İmsakiye 2025", "Bursa İftar Vakti" ve "Bursa Sahur Vakti", oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için oldukça önemlidir. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileri esas alınarak hazırlanan 2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini en güvenilir şekilde sunuyor. Ayrıca, "Kaç Dakika Kaldı?" sorusuna yanıt arayanlar için de geri sayım araçları ve anlık bilgilendirmelerle oruçlarını zamanında açma ve sahur hazırlıklarını tamamlama imkanı sağlanıyor.