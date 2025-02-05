Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusunda kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Bursa'da da etkili olması beklenen kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündeme geldi. Hem öğrencilerin hem de kamu çalışanlarının yakından takip ettiği tatil ile ilgili son gelişmeler sayfamızda.

1 /6 Ülke genelinde etkisini arttırmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından uyarılar da peş peşe geliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve çevresi için kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların etkisini arttırması beklenirken, öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmediği hakkında valilik açıklamalarını bekliyor. İşte Bursa için yapılan son hava durumu tahminleri ve tatil hakkında gelişmeler.

2 /6 BURSA'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da etkisini arttırması beklenen kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Ancak Bursa Valiliği henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bursa'da yarın eğitime devam edilecek.

3 /6 METEOROLOJİ'DEN BURSA İÇİN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamala şu şekilde;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (5-10 cm, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerinde 20 cm üzeri) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





4 /6 Başlama-Bitiş Zamanı 05.02.2025 18.00-07.02.2025 14.00 Hadisenin Şiddeti Kuvvetli Kar Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma - Don Olayı

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması Hafif Kar 1–3 cm Orta Kuvvette Kar 3–10 cm Kuvvetli Kar 10–20 cm Yoğun Kar 20 cm ve üzeri

5 /6 BURSA İNEGÖL-DOMANİÇ YOLUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İnegöl ilçe merkezinde gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren, yüksek kesimlerde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermiyor.