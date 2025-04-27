İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu sene 84 bin 626 öğrencinin gireceği Bursluluk Sınavı bugün düzenlenecek. Sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde 210 okul ve 4 bin 508 salonda gerçekleştirilecek. İOKBS başlangıç ve bitiş saati öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki Bursluluk Sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İOKBS 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı.