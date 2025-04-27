2025 MEB Bursluluk sınavı için beklenen gün geldi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için başvurular 3-10 Mart tarihleri arasında alındı. 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavı için öğrenciler için İOKBS başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki bursluluk sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İOKBS 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi MEB takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu sene 84 bin 626 öğrencinin gireceği Bursluluk Sınavı bugün düzenlenecek. Sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde 210 okul ve 4 bin 508 salonda gerçekleştirilecek. İOKBS başlangıç ve bitiş saati öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki Bursluluk Sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İOKBS 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma ekranı.
İOKBS (BURSLULUK) SINAVI NE ZAMAN?
MEB sınav takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar bugün uygulanacak.
İOKBS BURSLULUK SINAV SÜRESİ
Bursluluk (İOKBS) sınavında adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek. 10:00'da başlayacak olan sınav 11:40'ta sona erecek.
MEB BURSLULUK SINAVI KAPSAMI
Bursluluk sınavı kapsamında 5, 6 ve 7’nci Sınıf öğrencilerine 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri, 20 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorusu yöneltilecek.
9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı (20), Matematik (20), Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) (20), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) (20) soru yöneltilecek.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.