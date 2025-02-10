BYD ATTO 2'nin Türkiye satış tarihi belli oldu: 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor

- Kompakt boyutlarda dinamik SUV tasarımı





BYD ATTO 2, modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir şekilde bir araya getiriyor. 4310 milimetre (mm) uzunluğa, 1830 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip olan model, oldukça geniş bir yaşam alanı sunarken, 2620 mm'lik dingil mesafesi, segmentindeki rakiplerine kıyasla daha ferah bir iç mekan sağlıyor.

ATTO 2'nin dış tasarımında ön bölümdeki keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur yer alırken, dikey hava girişleri ve aerodinamik ön tampon, yalnızca modern tasarımı öne çıkarıyor ve aynı zamanda aracın verimliliğine de katkı sağlıyor.

Arka tasarımda ise Çin kültüründen ilham alınarak tasarlanan, sonsuz iyi şansı simgeleyen "8" formundaki stop lambaları bulunuyor.

ATTO 2'nin iç tasarımında ise ön panel, BYD'nin fütüristik tasarım anlayışını yansıtırken, kabin ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler konforu artırıyor.

BYD ATTO 2'de sürüş deneyimini kişiselleştirmek için Eco, Normal, Spor ve Kar olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunuyor.

Markanın e-Platform 3.0 mimarisi, özellikle arka koltuklarda geniş bir iç hacim sunarak, yolcular için ekstra konfor sağlıyor.

Düz arka zemin tasarımı, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir genişlik sunarken, 400 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1340 litreye kadar genişleyerek daha fazla yükleme alanı sağlıyor.

Sürücülerine daha güvenli, konforlu ve akıllı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen BYD ATTO 2, güvenliği ön planda tutarak tasarlandı. ATTO 2, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ön yan hava yastıkları ve tam boy yan perde hava yastıkları ile donatılarak kapsamlı bir koruma sunuyor.