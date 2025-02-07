Cemre düşmesi halk arasında baharın habercisi olarak bilinmektedir. Cemrelerin düşmesiyle birlikte doğanın da canlandığı da görülmektedir. Birçok kişi ise cemre düşmesi olayının ilk olarak hangi tarihte gerçekleşeceğini ve diğer tarihleri araştırıyor. İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşmesi nedir? gibi soruların yanıtları haberimizde.