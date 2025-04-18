Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Gram altın serbest piyasada bugün (18 Nisan 2025) 4.080 TL'den alınıp 4.082 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 18 Nisan 2025 Cuma günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (18 Nisan 2025 Cuma) Gram altın serbest piyasada bugün (18 Nisan 2025 / saat: 10:00) 4.081,16 TL'den alınıp 4.082,79 TL'den satılıyor.





3 /5 Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (18 Nisan 2025)

Alış 6.716 TL, Satış 6.813 TL



4 /5 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 13.433 TL, Satış 13.626 TL







