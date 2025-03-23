Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Yaklaşık 1 milyon 750 bin parti üyesinin oy kullanma hakkı bulunduğu ön seçimde, her sandık başında en az 3 kişi görev alacak ve toplamda 18 binden fazla görevli gözetim yapacak. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Peki CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi saat kaça bitecek? İşte detaylar.

1 /5 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini bugün 81 il ve 973 ilçede gerçekleştiriliyor. Ön seçim kapsamında yurt genelinde 5 bin 600 sandık kuruldu.

2 /5 CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi saat kaça bitecek? Oy verme işlemi, sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek. CHP üyeleri, bulundukları illerde belirlenen merkezlerde oylarını kullanabilecek.

3 /5 Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandıklarının yanında kurulacak “Dayanışma Sandıkları”nda oy vererek sürece destek olabilecek.

4 /5 CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için nerede oy kullanılacak? Ankara’da 25, İstanbul’da 39 ve İzmir’de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra, belediyelere ait sosyal tesisler, pazar alanları, düğün salonları, kahvehaneler ve spor merkezlerinde sandıklar kuruldu. Vatandaşlar, oy kullanacakları yer bilgisine onsecim.chp.org.tr internet adresinden ulaşabilecek.