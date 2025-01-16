Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek, ikinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 lira yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. Peki çocuk yardımı 2025 ne zaman başlıyor? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

1 /8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak.2015'te uygulamaya konulan doğum yardımı, ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira tek seferlik yardım olarak yapılıyordu.

2 /8 Çocuk yardımı 2025 ne zaman başlıyor? Uygulama 1 Ocak 2025 itibariyle hayata geçti. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. 1 Ocak'tan önce doğan çocuklar için bu kapsamda herhangi bir yardım yapılmayacak.

3 /8 Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına ikinci çocuk için her ay 1500 lira yatırılacak. 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

4 /8 Doğum parası çocuk yardımı ne kadar sürecek, ne zamana kadar verilecek? Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

5 /8 Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

6 /8 Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

7 /8 Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.