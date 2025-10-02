Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 2 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

15:062/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
İstanbul sabaha sarsıntıyla uyandı. Kent genelinde hissedilen deprem vatandaşlarda endişe yaratırken, kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyada artan “Deprem mi oldu?” paylaşımlarının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelecek verilere çevrildi.

Sabah saatlerinde İstanbul’da meydana gelen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Depremi hissedenler soluğu sosyal medyada alırken, “Deprem oldu mu?” sorusu gündeme oturdu. Olay sonrası resmi açıklama için AFAD ve Kandilli Rasathanesi takip edilmeye başlandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

20 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıdaki linke tıklayarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

