Deprem riski en fazla o ilçelerde var! İstanbul'un risk haritası açıklandı: 23 Nisan İstanbul depremi sonrası...

İstanbul, öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi açıklarında Kumburgaz fay zonu olarak belirlenirken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Depremin ardından konuşan uzmanlar, bunun beklenen büyük İstanbul depremi olmadığını vurguladı. Ancak uyarılar da dikkat çekiciydi: Sarsıntının, enerji biriktiren ve kilitli bir fay üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü ve riskin devam ettiğini gösteriyor. Afet uzmanları, vatandaşları resmi kaynakları takip etmeye ve tedbirli olmaya çağırıyor.

1 /9 Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde art arda meydana gelen depremler, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar arasında endişe yarattı. İstanbul’un, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması nedeniyle yüksek riskli şehirler arasında olduğu biliniyor. Şehirde yaşayanlar, özellikle kendi ilçelerinin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırıyor. İşte İstanbul’un deprem risk haritası ve depreme karşı en savunmasız bölgeleri

2 /9 İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR? İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

3 /9 Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

4 /9 İSTANBUL'DA FAY HATTINA YAKIN İLÇELER Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

5 /9 İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

6 /9 DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER Yıllardır beklenen İstanbul depremi için araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda depremin etkilerinin büyük olacağı ön görülüyor. Bu ilçelerin başında: Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.

7 /9 ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu.

8 /9 EN AZ RİSK TAŞIYAN İLÇELER Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Esenler'in önemli bölümü, Kemerburgaz – Göktürk, Sultanbeyli, Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri, Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü ,Çekmeköy, Sultangazi, Başakşehir'in büyük bölümü, Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü, Arnavutköy, Maslak, Alibeyköy