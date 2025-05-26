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DGS başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? 2025 ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri

DGS başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? 2025 ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri

Tuğba Güner
09:4426/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav başvuruları devam ediyor. ÖSYM takvimine göre, bu yıl DGS başvuruları mayıs ayının son günlerinde başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sürecin ayrıntılar netleşti. Peki, DGS başvuruları için son gün ne zaman, ne zaman bitecek? 2025 ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! Sınava girecek adaylar DGS başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 2025 DGS başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

2025 DGS Sınavı Ne Zaman?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihlerini duyurdu. Her yıl binlerce adayın katıldığı sınav, bu yıl 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.


DGS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?


Adayların merakla beklediği başvuru süreci 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başladı.


DGS başvuruları ne zaman bitecek?


Başvurular, 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.


2025 DGS geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihte başvurular, saat 23:59'a kadar sistem üzerinden alınacak.



DGS başvuruları nasıl yapılacak?


Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.


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