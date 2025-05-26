Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! Sınava girecek adaylar DGS başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 2025 DGS başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?