DGS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı için gözler son dakika açıklamaya çevrilirken, merakla beklenen takvim yayınlandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları açıklandı. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!
DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 30 Haziran'da Dikey Geçiş Sınavı'na katıldı. 14 Ağustos'ta duyurulması beklenen sınavın sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili resmi bir duyuru yayınladı. Peki; 2024 DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar.
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlenmişti. ÖSYM son dakika açıklamasıyla birlikte 2024 DGS sonuçları açıklandı.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar DGS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
DGS PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.