2025 dini günler takvimi , Müslümanlar için önemli olan üç aylar, Ramazan ayı ve kandil gecelerinin tarihlerini içeren bir rehber niteliğindedir. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, dini günler takvimine özel bir yere sahiptir. Ramazan ayı, Müslümanların bir ay boyunca oruç tuttuğu kutsal bir aydır. Kandil geceleri ise, bu aylar içindeki özel geceler olup, dua ve ibadete daha çok önem verilir. 2025 yılında bu önemli dini günlerin hangi tarihlere denk geleceği, Müslümanlar tarafından merakla araştırılan konulardan biridir.