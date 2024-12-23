Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi'nde yetiştirilmek üzere KPSS puanı ile 4 bin imam hatip alımı yapacak. Peki, Diyanet İşleri Bakanlığı 4 bin imam hatip alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Bakanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlar için KPSS ve sözlü sınav sonuçlarına göre 4 bin imam hatip alımı yapacak. Diyanet imam alımı sözlü sınavda adayların Kur’an-ı Kerim bilgisi, dini bilgiler ve hitabet yetenekleri test edilecek. Adaylar, belirlenen KPSS puanlarına göre değerlendirilecek ve sözlü sınavdan başarılı olmaları durumunda Diyanet Akademisi' ne kabul edilecek.
Diyanet alımları ilanına göre ilahiyat fakültesi mezunu 2400, imam hatip lisesi ve hafız 1200, ilahiyat ön lisans ve imam hatip lisesi mezunu 200, ilahiyat ön lisans-imam hatip lisesi ve hafız 100 ile ilahiyat fakültesi ve hafız 100 olmak üzere toplam 4 bin imam hatip alımı yapılacak. Peki, Diyanet 4 bin imam hatip alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Diyanet imam alımları yapacak mı?
İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımı yapılacak.
Diyanet imam hatip alımları ne zaman?
Diyanet imam alımları için başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak.
Diyanet imam alımı KPSS puanı kaç?
Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.
Diyanet imam hatip alımı sözlü sınavı nerede yapılacak?
Diyanet imam alımı sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Ankara'da gerçekleştirilecek.
Diyanet imam hatip alımı başvuru şartları neler?
Başvuru Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak,
İlgili öğrenim durumlarına sahip olmak,
KPSS’den en az 50 puan almış olmak,
Görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak,
Hafızlık kontenjanı için hafız olmak.
Diyanet İşleri Başkanlığı imam hatip alımı sözlü sınavda şu konular değerlendirilecek:
Kur’an-ı Kerim (70 puan),
Dini bilgiler (20 puan),
Hitabet (10 puan).
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, duyurunun ardından 7 gün içerisinde yapılabilecek. İtiraz sonuçları ise en geç 15 gün içinde açıklanacak.
Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Aday Din Görevlisi Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!