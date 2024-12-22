Diyanet alımları ilanına göre ilahiyat fakültesi mezunu 2400, imam hatip lisesi ve hafız 1200, ilahiyat ön lisans ve imam hatip lisesi mezunu 200, ilahiyat ön lisans-imam hatip lisesi ve hafız 100 ile ilahiyat fakültesi ve hafız 100 olmak üzere toplam 4 bin imam hatip alımı yapılacak. Peki, Diyanet 4 bin imam hatip alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?