Doğum izni uzayacak mı? Çalışan annelere 1 yıl doğum izni geliyor mu? Son gelişmeler

Çalışan annelerin merakla takip ettiği doğum izni süresi uzatılacak mı sorusu, son günlerde yeniden gündemde. Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda doğum izniyle ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıklı nüfus yapısını koruyabilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu stratejilerden biri de doğum izni süresinin artırılması olacak. Peki, çalışan annelerinin doğum izni 1 yıl olacak mı?

1 /7 Doğum izninin ne kadar artacağı, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile merak edilmeye başlandı. Doğum izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra aldıkları izin süresidir. Annelik izni, doğumdan önce belirli bir süre veya tamamı doğumdan sonra kullanılabilir.

2 /7 DOĞUM İZNİ 1 YILA MI ÇIKACAK? Yeni düzenleme kapsamında çalışan annelere sunulan ücretli doğum izni süresinin 1 yıla kadar uzatılması gündemde. Hali hazırda Türkiye'de doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta ücretli doğum izni hakkı bulunuyor. Memur kadınlar 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.



3 /7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alabilmesi için doğum izni süresini artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Memurlar için uygulanan süt izinleri yanında, işçi ve memurlar arasındaki farkı giderecek yeni adımlar atacağız.”





4 /7 ÇALIŞAN KADINLARA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR Doğum izni düzenlemesiyle birlikte çalışan anneleri destekleyecek çeşitli teşviklerin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Gündemde öne çıkan başlıca başlıklar şunlar:



5 /7 Ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması

Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması

Çalışan annelere kreş desteği verilmesi

Baba izninin eşitlenmesi: Memur ve işçi babalara eşit süre doğum izni verilmesi



6 /7 MEVCUT DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN? Şu anda yürürlükte olan İş Kanunu’na göre doğum izni toplam 16 hafta (8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası) olarak uygulanıyor. Doktor onayıyla doğum öncesi iznin 5 haftası doğum sonrasına aktarılabiliyor, böylece doğum sonrası izin süresi 13 haftaya kadar çıkabiliyor.

