DOĞUM YARDIMI SON DAKİKA ÖDEME GÜNLERİ: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek.

Doğum yardımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek doğum yardımından faydalanabilmek için belirli koşulların bir arada sağlanması gerekiyor.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor.

Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.