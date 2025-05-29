DOĞUM YARDIMI SON DAKİKA ÖDEME GÜNLERİ: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilk kez uygulamaya konulan doğum yardımı ödemeleri, başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü destek programı kapsamında, başvuru sürecini tamamlayan aileler, ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini sorguluyor. “Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalarla sonuçlara ulaşmak mümkün. İşte doğum yardımı ödeme tarihi ve sorgulama detayları...
2025 yılı itibarıyla başlatılan doğum yardımı uygulaması, yeni doğum yapan annelere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Özellikle ilk çocuk için verilen 5 bin TL’lik tek seferlik ödeme ve sonraki çocuklar için aylık yardımlar, başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde. Başvurularını tamamlayan aileler, “Doğum yardımı ne zaman yatacak, sonuçlar nereden öğrenilir?” sorularına yanıt arıyor. İşte ödeme tarihine dair son bilgiler ve doğum yardımı sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre doğum yardımı ödemeleri kapsamında 28 Mayıs Çarşamba günü 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyarlık ödeme gerçekleştirilecek. Doğum yardımı ödemeleri bugün içerisinde hesaplara yatırılmış olacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Doğum Yardımı başvuru sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet hesabı üzerinden sorgulanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Doğum Yardımı Başvuru Hizmeti ekranına giderek, "https://eailem.aile.gov.tr/sonuclarim" sayfasından başvuru sonuçları görüntülenebilecek.
2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:
İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır.
İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır.
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek.
Doğum yardımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için verilecek doğum yardımından faydalanabilmek için belirli koşulların bir arada sağlanması gerekiyor.
Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor.
Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.