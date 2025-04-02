Dolar haftanın üçüncü işlem gününde (saat 09:30 itibari ile) 37.9652 liradan, euro ise 41.0184 liradan işlem görüyor. Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

1 /4 Döviz kurları, 2 Nisan 2025 Salı günü sabah saatleri itibariyle yatay bir seyir izliyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?

2 /4 Dolar Kuru Bugün Ne Kadar? Serbest piyasada dolar bugün (2 Nisan 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9781 TL’den alınıp 37.9953 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.07 yükselişle başladı. Euro 40.9878 TL’den alınıp 41.1355 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.03. Sterlin 49.1023 TL’den işlem görüyor.

3 /4 2 NİSAN EURO NE KADAR KAÇ TL? Euro alış: 40,8718 TL Euro satış: 41,1711 T





