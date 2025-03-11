Dün açıklanan verilere göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,1 puan artarak yüzde 3,1'e çıktı. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi 4 aydır ilk kez artış kaydetmiş oldu. Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.





Ayrıca New York Fed, ABD'de hane halkının şubatta gelecek yıl için mali durumları konusunda daha fazla kötümser olduğunu, işsizlik, temerrüt ve krediye erişim beklentilerinin belirgin şekilde kötüleştiğini bildirdi.

Bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısının ABD'de işgücü piyasasına ilişkin daha çok bilgi vereceğini belirten analistler, söz konusu verinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.





Analistler, tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişelerin de devam ettiğini, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu ile perşembe günü açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, dün yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükseldi.