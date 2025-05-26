Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri 2025, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gündemde yer alıyor. deme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre dul ve yetim ikramiyeleri de hak sahiplerine verilecek. Peki Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025, ayın kaçında ödenecek? İşte son gelişmeler...

1 /5 DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.

2 /5 DUL VE YETİM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor. Bu kapsamda Dul ve yetim bayram ikramiyesinin emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihte ödenmeye başlanması ön görülüyor. Ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılacak.



3 /5

4 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.