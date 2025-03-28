Ehliyet affına yönelik son dakika gelişmeleri, trafik kurallarına uymadığı için ehliyetine el konulan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de, trafik cezaları ve kurallarına uymadığı için ehliyetine el konulan sürücüler, yıllardır uygulanmayan bir düzenlemeyle ehliyetlerini geri almayı bekliyor. 2025 yılına ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili olarak, ehliyet affının çıkarılacağına dair birçok iddia gündemde yer alıyor.
Trafik ihlalleri nedeniyle sürücü belgeleri iptal edilen binlerce kişi, Meclis’ten gelebilecek olası bir düzenlemeyi büyük bir merakla bekliyor. Özellikle lojistik sektöründeki şoför eksikliği ve sürücü mağduriyetlerinin artması, ehliyet affına yönelik talepleri güçlendirdi. Şu an için yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenlemenin içeriği ve kapsamı, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANBİLİR?
Eğer bir ehliyet affı düzenlemesi hayata geçirilirse, ceza puanı nedeniyle ehliyeti iptal edilen veya el konulan sürücüler bu aftan yararlanabilecek.
Bu düzenleme, belirli koşulları sağlayan kişilerin başvurarak ehliyetlerini geri alabilmelerine olanak tanıyacak. Ancak şu an için bu konuda resmi bir yasa ya da düzenleme bulunmamaktadır.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Ehliyet affına dair şu ana kadar herhangi bir yasa teklifi verilmiş veya resmi bir açıklama yapılmış değil. Eğer bu düzenleme Meclis gündemine alınırsa, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sürücüler, sosyal medya platformlarında gösterilen yoğun desteğin yetkililer üzerinde etkili olmasını umuyor ve konunun önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde tartışılacağı öngörülüyor.