Trafik ihlalleri nedeniyle sürücü belgeleri iptal edilen binlerce kişi, Meclis’ten gelebilecek olası bir düzenlemeyi büyük bir merakla bekliyor. Özellikle lojistik sektöründeki şoför eksikliği ve sürücü mağduriyetlerinin artması, ehliyet affına yönelik talepleri güçlendirdi. Şu an için yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu düzenlemenin içeriği ve kapsamı, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.