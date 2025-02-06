Elazığ'da yarın 7 Şubat Cuma okullar tatil mi? Elazığ Valiliği açıklama yaptı mı?

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından 371 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yoğun kar yağışı sonrasında çalışmalar hızla devam ederek kapanan yollardan 258'i ulaşıma açıldı. Öğrencilerin ise akıllarındaki tek soru yarın okullar tatil mi? sorusu oldu. İşte Elazığ'da kar yağışından son haberler ve tatil ile ilgili valilik açıklaması.
Meteoroloji'nin tahminleri sonrasında Elazığ'da da kar yağışını etkisini arttırdı. Yoğun yağışı ile birlikte 371 yerleşim yerine ulaşım kesilmişti. Elazığ'da özel il idaresi çalışmalarını sürdürürken 258 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi. Peki Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Meteoroloji'nin tahminleri sonrasında Elazığ'da da kar yağışını etkisini arttırdı. Yoğun yağıi ile birlikte 371 yerleşim yerine ulaşım kesilmişti. Elazığ'da özel il idaresi çalışmalarını sürdürürken 258 köy yoluınun ulaşıma açıldığı bildirildi. Peki Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
ELAZIĞ'DA YARIN (7 ŞUBAT CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından tatil konusu da öğrencilerin gündeminde yer aldı. Elazığ Valiliğinden yarın (7 Şubat) okulların tatil olmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.
ELAZIĞ'DA 258 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 371 köy yolunun 258'i ulaşıma açıldı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte 546 köy yolunun 371'i ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar ile 258 köy yolu ulaşıma açılırken 113'ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.