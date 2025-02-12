Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Elazığ Valilik son dakika açıklaması...

ELAZIĞ VALİLİĞİ SON DAKİKA OKUL TATİL AÇIKLAMASI YAPILDI MI?

Elazığ Valiliği tarafından şu an için herhangi bir okullar tatil duyurusu bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilik tarafından okullarda kar tatili kararı alınabilir.