Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Elazığ Valilik son dakika açıklaması...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Elazığ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Binlerce öğrenci ve veli, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. MGM hava durumu tahminlerine göre, kentte kar yağışının kuvvetli olması beklenmiyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise Elazığ Valiliği’nden gelecek resmi açıklama bekleniyor.
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, birçok ilde kar yağışı başladı. Elazığ’da da bugün öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Hava durumu nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın Elazığ Valiliği tarafından yapılması bekleniyor.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 12 13 ŞUBAT?
Son açıklamalara göre Elazığ'da okullarda tatil durumu bulunmuyor. Kar yağışı bugün ara ara etkili olurken perşembe günü yoğun şekilde etkili olması bekleniyor. Elazığ Valiliği tarafından şu an için tatil kararı alınmadı.
ELAZIĞ VALİLİĞİ SON DAKİKA OKUL TATİL AÇIKLAMASI YAPILDI MI?
Elazığ Valiliği tarafından şu an için herhangi bir okullar tatil duyurusu bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilik tarafından okullarda kar tatili kararı alınabilir.
ELAZIĞ'DA BUGÜN KAR VAR MI?
12 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahminine göre bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı hakim olacak. Adıyaman'ın kuzeyi Malatya'nın güneyi, Tunceli'nin kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olması beklenirken gece saatlerinde buzlanma olayına karşı dikkat edilmesi önerildi. MGM verilerine göre bugün Elazığ'da karla karışık yağmur etkili olacak.