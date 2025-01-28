Elektrik faturalarında önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle, aylık 417 kilowatt-saat (kWh) sınırını aşan tüketimler için aboneler, "desteklemesiz gerçek maliyetler" ödeyecek. Bu durum, özellikle yüksek elektrik tüketen ev ve iş yerlerini etkileyecek. Peki, yeni elektrik faturaları ne zaman yansıyacak? Elektrik faturalarında yeni düzenleme ne zaman yansıyacak? İşte ayrıntılar...
2025'te daha çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.
ELEKTRİK TARİFESİNDE SINIR KULLANIM DEĞERİ NE OLACAK?
200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.
HANGİ FATURALAR ÜST DİLİME GİRECEK?
Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.
NE KADAR TÜKETİCİ KAPSAMDA?
Yeni modelde abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, 50 milyar TL'lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.
MEVSİMSEL KULLANIMI ÇOK OLANLARIN DURUMU NE OLACAK?
Yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.
ORTALAMA TÜKETİCİ NE ÖDÜYOR?
Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin tarifesinin değişmesi beklenmiyor.
YENİ DÜZENLEME FATURALARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
Yüksek miktarda elektrik tüketenler, Şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.