İstanbul'da elektrik krizi devam ediyor. 29 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 29 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi programı...

1 /13 Bugün sabahın erken saatlerinde başlayacak olan elektrik arızalarında ekiplerin çalışmaları başlıyor. Sabah saatlerindeki elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar sürecek, vatandaşlar aydınlığı bekleyecek. Çeşitli arızalardan dolayı bugün İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. 29 Nisan günü İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?



2 /13 ELEKTRİKLER GİTTİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

29 Nisan Salı günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.

3 /13 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI





4 /13 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI



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