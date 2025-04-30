Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve Ayedaş 30 Nisan günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı

Bugün elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve Ayedaş 30 Nisan günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı

11:4130/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da elektrik krizi devam ediyor. 30 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 30 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi programı...

Bugün sabahın erken saatlerinde başlayacak olan elektrik arızalarında ekiplerin çalışmaları başlıyor. Sabah saatlerindeki elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar sürecek, vatandaşlar aydınlığı bekleyecek. Çeşitli arızalardan dolayı bugün İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Nisan günü İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?


ELEKTRİKLER GİTTİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?


30 Nisan Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI




BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI



#elektrik kesintisi
#ayedaş
#bedaş
#istanbul elektrik kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı