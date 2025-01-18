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2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri (4A, 4B, 4C) için ikramiye artışında yeni tablo

2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri (4A, 4B, 4C) için ikramiye artışında yeni tablo

13:1218/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emekli Bayram İkramiyesi artışı ile ilgili sorular peş peşe geliyor. Her yıl toplam iki kez verilen Emekli Bayram İkramiyesi, 2025 yılında ne kadar, yükselecek mi merak ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen Emekli Bayram İkramiyesi geçen yıl ne kadardı, bu sene kaç TL, zam yapıldı mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri (4A, 4B, 4C) için kulislerde konuşulan bayram ikramiyesi zammı...

2025 Ramazan Bayramı'na yaklaşılırken, emekliler bayram ikramiyesini beklemeye başladı. İşte emeklilere verilecek bayram ikramiyesi için konuşulan zam oranları.

2018'den bu yana her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanan emekli ikramiyesi, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.


6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirle

2025 YILINDA EMEKLİ MAAŞINA ZAM YAPILACAK MI?


Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2025?


30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI


6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.


Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselecek.


KRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


30 Mart'ta idrak edilmeye başlanacak Ramazan Bayramı'nda birkaç hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda henüz bir çalışma yapıldığına dair bilgi gelmedi.

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.




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