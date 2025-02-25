"SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi 4 bin 500 TL olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerine yapılacak olası zam, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubunun gündeminde. 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, bu yıl ne kadar artacağı merak konusu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınması beklenen düzenleme kapsamında, yüzde 50 oranında bir artış olursa ikramiyenin 4 bin 500 TL’ye çıkabileceği öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı. İkramiye ödemeleri, emekli aylığı alanlar başta olmak üzere, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivilleri de kapsıyor. Bayram öncesi kesin rakamın açıklanması bekleniyor.

1 /7 Milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı için gözler hükümetin yapacağı açıklamalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtirken, zam oranının ekonomi kurmaylarının yapacağı etki analizleri sonrası netleşeceğini duyurdu. 2024’te 3 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, yüzde 50 zam senaryosuna göre 4 bin 500 TL’ye çıkabileceği konuşuluyor. Yeni tutarın bu hafta içinde belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin kesinleşmesi için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

2 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyelerine zam geleceği kesinleşti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda zam oranı netleşecek. Böylece emeklilere ve hak sahiplerine verilecek bayram ikramiyesi tutarı ortaya çıkmış olacak.

3 /7 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik talepler hükümet tarafında yankı buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi.

4 /7 YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR? Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.

5 /7 Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.

6 /7 KURBAN VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin 30 Mart'tan önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İkramiye ödemeleri 2018 yılında başlatılmıştı.