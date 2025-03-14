Emekli ikramiyesinde detaylar netleşti! Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Bayram ikramiyesi ödemelerinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte, dul ve yetim aylığı alanların ne kadar ödeme alacağı merak konusu oldu. 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisiyle birlikte hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak. Hisse oranına göre ödeme yapılacak olup, dul ve yetim maaşı alanlar, kendilerine düşen pay doğrultusunda ikramiye alacak.

1 /6 "Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte dul ve yetim maaşı alanların alacağı tutarlar da netleşti. Hisse oranına göre hesaplanacak ikramiyeler, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerinin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

2 /6 2025 DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.

3 /6 Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

4 /6 Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak. Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

5 /6 Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.