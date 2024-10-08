EMEKLİ MAAŞ ZAM TAHMİNLERİ 2025: Emekli ve memur maaşları Ocak’ta ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur...

Son düzenlemelere göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL, en düşük memur maaşı ise 39 bin TL seviyesine çıkarıldı. 2025 yılında emekli ve memur maaşlarının ne kadar zamlanacağı, yılın kalan aylarındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu hesaplamalar, maaş zammı oranlarında etkili olacak ve kamu çalışanlarının 2025 yılı maaşları netleşecek.