EMEKLİ MAAŞ ZAM TAHMİNLERİ 2025: Emekli ve memur maaşları Ocak’ta ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? SSK, Bağ-Kur...

"Emekli ve memur maaşları Ocak’ta ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkına ek olarak 2025 yılında toplu sözleşme zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı ve yılın ilk 3 ayındaki enflasyona göre maaş hesaplamaları yapıldı. Ancak, maaş zammı oranları Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
Son düzenlemelere göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL, en düşük memur maaşı ise 39 bin TL seviyesine çıkarıldı. 2025 yılında emekli ve memur maaşlarının ne kadar zamlanacağı, yılın kalan aylarındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu hesaplamalar, maaş zammı oranlarında etkili olacak ve kamu çalışanlarının 2025 yılı maaşları netleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan veriye göre eylül ayı enflasyonu 2,97 olarak gerçekleşti.
Emekli ve memur maaşları belirlenirken Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık verileri dikkate alınacak.
Temmuz ayında enflasyon 3,32 ve Ağustos için ise 2,47 oldu. Bu veriler ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92’lik zam farkını elde etti. Memurların enflasyon fakrı alabilmesi için % 0,99 enflasyon daha olmuşması gerekiyor.
Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin ve memurların alacağı kesin zam oranları belli olacak.
Geçtiğimiz sene yapılan görüşmeler sonucunda memur ve memur emeklileri 2025 yılının ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI
Son olarak en düşük emekli maaşı 12.500 lira olmuştu. En düşük emekli maaşına %10, 20, 30, 40 ve 50 oranında zam yapılması durumunda maaşlar şu şekilde olacak;
Hatırlatma aşağıdaki zam oranları tahmini olarak hesaplanmıştır. Emekli zam oranları Ocak ayında duyurulacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak.
En düşük emekli maaşına %10 zam yapılması durumunda 1.250 lira artacak ve 13.750 liraya yükselecek.
%20 zam yapılması durumunda 2.500 lira artacak ve 15.000 liraya ulaşacak. Zam oranın %30 olması halinde 3.750 lira artacak ve 16.250 lira olacak.
%40 olması durumunda 5.000 lira yükselecek ve 17.250 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 50 olması durumunda ise 6.250 lira artacak ve 18.750 liraya ulaşacak.