SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan kök maaş zammı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Ocak-haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenleme sayesinde, kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan yaklaşık 2 milyon emeklinin maaşı artacak. Peki en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammına yüzde kaç artış uygulanacak?

1 / 20 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli kök maaş zammı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Sırada ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi bulunuyor. AK Parti kurmayları, emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını başlattı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte artış oranı yüzde 19,31 oldu. Peki taban aylık düzenlemesi kök maaşları nasıl etkileyecek? İşte hesaplamalar eşliğine yeni maaş hesaplaması

2 / 20 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelge ile bu oran kamuoyuna duyuruldu. Böylece memur maaş katsayısı yüzde 19,31 oranında artırıldı ve tüm aylıklar bu oranda yükseldi. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım artışları için de yüzde 19,31 oranı geçerli olacak.

3 / 20 E-Devlet Üzerinde Yayınlandı: 26 ile Çarpın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin e-devletteki emekli aylık ödeme bilgisi bölümünde yüzde 4 oranındaki ek ödemeler görünmeye başladı. SGK tarafından yüzde 24,73 oranında artırılan ek ödemeler e-devlete yüklendi. Emekliler, buradaki rakamı 25 ile çarptıklarında kök maaşlarını, 26 ile çarptıklarında ise bankaya yatan maaşı görecekler.

4 / 20 Eğer buradaki rakamı 26 ile çarptığınızda 10 bin liranın altında bir rakam çıkarsa, yine hazine desteği ile bankaya 10 bin lira yatırılmış olacak. Bu durumdaki emekliler, kök maaşları zamlansa bile yatırılan aylık bakımından sıfır zam almış olacaklar.

5 / 20 Sıfır Zam Nasıl Ortaya Çıkıyor? Kök maaş: 7.000 TL Ödenen: 10.000 TL %24,73 artış : 8.731 TL %4 ek ödeme: 349 TL Ek ödemeli maaş: 9.080 TL Ödenecek: 10.000 TL Kök maaş: 7.500 TL Ödenen: 10.000 TL %24,73 artış : 9.355 TL %4 ek ödeme: 374 TL Ek ödemeli maaş: 9.729 TL Ödenecek: 10.000 TL Kök maaş: 8.000 TL Ödenen: 10.000 TL %24,73 artış : 9.978 TL %4 ek ödeme: 399 TL Ek ödemeli maaş: 10.377 TL Ödenecek: 10.377 TL

6 / 20 Taban Maaşa Çözüm Geliyor SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Eğer kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa, hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş, Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

7 / 20 Teknik olarak, kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan bir vatandaş, yüzde 24,73'lük zam sonrası 10 bin TL emekli maaşı almaya devam edecek. Yani hesabına yatacak tutarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak.

8 / 20 Yaklaşık 2 milyon emeklinin kök maaşına ve ek ödemesine yüzde 24,73 oranında zam yapılsa bile, rakamın 10 bin TL'nin altında kalacağı görülüyor. Bu durumdaki emekliler için bir çözüm arayışı başladı.

9 / 20 AK PARTİ EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR Ankara'dan edinilen bilgilere göre bu konuda TBMM'de milletvekilleri tarafından bir çalışma yapıldığı ve sıfır zam sorununun çözümü için taban maaş artışı ile ilgili hesaplar yapıldığı belirtiliyor. Konu AK parti MKYK toplantısında da ele alındı.

10 / 20 Bu konuda SGK'da da bir çalışma yapılması ve kaç milyon emeklinin taban maaş artışı ile sıfır zam tehlikesinden kurtulacağının hesaplandığı belirtiliyor. Taban maaşa yapılacak bir artış kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emekliler için hazine desteğinin yükseltilmesi anlamı da taşıyor.

11 / 20 Bu durumda yüzde 24,73 oranındaki enflasyon artışına rağmen kök maaşı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emeklilerin aylıkları yeni taban maaşa tamamlanacak ve onlar da hem yüzde 24,73 oranında enflasyon artışı hem de seyyanen destek almış olacaklar.

12 / 20 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK? Her zam döneminde taban maaşlar da yükseltilerek düşük maaş alanlara seyyanen destek veriliyor. Son olarak taban maaş artışı Ocak'ta yapılmış ve 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmıştı. Bu Temmuz'da yapılacak bir taban maaş artışı emekliler için çifte zam anlamına gelecek.

13 / 20 Burada yapılan hesaplamalara göre yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir.

14 / 20 EN GÜÇLÜ FORMÜL 12 BİN 500 TL En düşük emekli maaşı için en güçlü formül 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak artış oldu. Kabaca yüzde 24,73'lük zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselecek.

15 / 20 AYLIKLARA YETİŞİR Mİ? Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor.

16 / 20 Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.

17 / 20 ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

18 / 20 Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

19 / 20 Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.