Temmuz ayı yaklaştıkça memur ve emeklilerin maaş beklentisi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri, yılın ilk yarısı için yapılacak zam oranını netleştirecek. Gözler, geçim standartlarını yükseltecek maaş artışlarında. Hem aktif kamu personeli hem de emekliler, oluşacak farkların ardından yeni maaş tablolarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor.
Memur ve emeklilerin temmuz zammı beklentisi artarken, kritik dönemece girildi. İlk altı aylık enflasyon oranının belirlenmesine sayılı haftalar kala, özellikle mayıs ve haziran ayı verileri maaş artışlarının ana belirleyicisi olacak. Enflasyon farkı ve refah payı gibi unsurların da değerlendirileceği zam senaryoları şimdiden konuşulmaya başlandı. “Temmuz zammı ne kadar olacak?” sorusu, milyonların cevabını beklediği başlıklar arasında.
Yeni dönem maaş zamları için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli 2025 yılı ilk 6 ay için alacakları maaş zam farklarını merakla bekliyor. Nisan ayı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli olmuştu.
NEREDEYSE 1 AYLIK BİR ZAMAN KALDI
Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 13.36’lık zam farkını hak ederken, memur ve memur emeklileri için oluşan fark yüzde 12.29 oldu. Geride mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisi kaldı. TÜİK temmuz ayının ilk haftasında haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Zam oranlarının belli olmasına neredeyse 1 aylık bir zaman kaldı.
MERKEZ BANKASI ANKETİNDE TAHMİNLER DEĞİŞTİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.36, haziranda enflasyonun yüzde 1.77 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Peki ilk 6 ay için enflasyon farkı ne kadar olur? SSK, Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine zam için en güçlü senaryolar neler? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “İlk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Nisan sonu itibarıyla kesinleşen yüzde 13,36’lık enflasyon rakamının üzerine mayıs ve haziran ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte 2025 ilk yarıyılına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki tahminler doğrultusunda bir hesaplama yaparsak ilk 6 ay için %18,09’luk enflasyon rakamına ulaşmış oluyoruz.
İŞTE SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN EN GÜÇLÜ ZAM SENARYOSU
Burada benim öngörüm olarak iki rakam öne çıkmaktadır. İki rakam arasında yarım puan fark olmakla birlikte tahminlerime göre zam oranı yüzde 17,50 ile yüzde 18 arasında belirlenecektir.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALIR?
Eğer Merkez Bankası anketindeki tahmini rakamları üzerinden gidersek memur ve memur emeklisinde kesinleşecek 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme zammını değerlendirdiğimizde zam farkı olarak %16,98 oranına ulaşmış oluyoruz.
‘MEMUR MAAŞ ZAMMI BİRÇOK KALEMİ DE ETKİLEYECEK’
Bu sadece memur ve memur emeklisini etkileyecek bir fark değildir. Bedelli askerlik ücreti, özel sektöre uygulanan kıdem tazminatı tavan rakamı, 40’ın üzerinde verilen sosyal yardımlar gibi birçok kalemi de revize edecektir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Halen ödenmekte olan 14.469 TL’lik en düşük emekli maaşı ile ilgili hükümetin önceki dönemlerde emekli maaş farklarındaki artış politikasını incelediğimiz takdirde 2025 ilk altı ayında tahmini çıkacak olan enflasyon verisi %18,09 olursa taban aylığın 17.086 TL rakamına çıkarılacağını tahmin ediyorum. Burada şunu unutmamak gereklidir. En düşük aylığının revize edilmesi için mutlaka Meclis’te yasal süreç gereklidir.
Ayrıca enflasyon verileri emeklilerimizin kök aylıklarına uygulanmaktadır. Dolayısıyla ek ödeme dahil kök aylıkları 12.252 TL’nin altında olanlar yapılacak zam oranından faydalanamayacaktır. Hatırlanacağı üzere önceki dönemde aynı riskten dolayı 3 milyon 800 bin emeklimizin maaşları bu sebepten ötürü 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarılmıştı.”