6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Peki ilk 6 ay için enflasyon farkı ne kadar olur? SSK, Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine zam için en güçlü senaryolar neler? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “İlk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Nisan sonu itibarıyla kesinleşen yüzde 13,36’lık enflasyon rakamının üzerine mayıs ve haziran ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte 2025 ilk yarıyılına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki tahminler doğrultusunda bir hesaplama yaparsak ilk 6 ay için %18,09’luk enflasyon rakamına ulaşmış oluyoruz.