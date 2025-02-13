Emekli maaşı alanlara 17 Şubat'ta yatacak! 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL hemen ödeniyor

Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. SGK ile bankalar arasında yapılan protokole göre belirlenen taban ödemelerin yanı sıra, bazı özel bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere 25 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Şubat ayı itibarıyla bankaların yeni kampanyaları merakla beklenirken, en yüksek promosyonu hangi bankanın vereceği emekliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte bankaların güncel promosyon ödemelerine yönelik detaylar...

1 /16 Emekli promosyonlarında 2025 yılı itibarıyla bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için promosyon ödemelerini artırırken, bazı özel bankalar 27 bin TL’ye kadar fırsatlar sunmaya başladı. Öte yandan, promosyonlara ilişkin yeni düzenlemeler ve ek avantajlar da gündemde. Emekliler, en yüksek ödemeyi veren bankaları ve başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Peki, promosyonlarda son durum ne? İşte detaylar…

2 /16 Emeklilere Yüksek Promosyon Fırsatı: Yeni Protokol Neler Getiriyor? Emekli maaşı promosyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Bankalarla yapılacak yeni protokol kapsamında hem maaş dilimleri hem de taban promosyon tutarlarının güncellenmesi gündemde. Bankalar, belirlenen taban miktarın altında ödeme yapamayacak ancak rekabet çerçevesinde daha yüksek promosyonlar sunabilecek.

3 /16 Şu an için maaş aralıklarına göre sunulan promosyonlar 15 bin ila 27 bin lira arasında değişirken, bankalar arasındaki yarışla birlikte bu rakamların daha da artması bekleniyor.

4 /16 Promosyon Artışından Nasıl Yararlanılacak? Mevcut promosyon tutarını yükseltmek isteyen emekliler, taahhüt sürelerinin dolmasını beklemeden güncelleme talep edebilecek. Bunun için bankaya başvuru yapmak yeterli olacak. Bazı bankalar işlemi mobil uygulamalar üzerinden sağlarken, bazıları ise şubeye gitmeyi zorunlu tutuyor.

5 /16 Güncelleme için yapılacak hesaplama şöyle olacak: Önceden alınan promosyon 36’ya bölünecek ve çıkan rakam, taahhüdün kalan ay sayısıyla çarpılacak. Geri ödenecek tutar belirlendikten sonra yeni promosyon miktarı ya bu iade düşülerek hesaplanacak ya da ödenmesi gereken miktar banka tarafından talep edilecek.

6 /16 Ayrıca, herhangi bir sınırlama olmaksızın emekliler istedikleri zaman mevcut bankalarında promosyonlarını güncelleyebilir veya farklı bir bankaya geçiş yaparak yeni promosyondan faydalanabilir.

7 /16 Mevcut Promosyonlar Ne Kadar? Güncel kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre sunulan promosyon aralıkları şu şekilde: 10.000 TL altındaki maaşlar: 5.000 - 20.000 TL 10.000 - 14.999 TL arasındaki maaşlar: 8.000 - 23.000 TL 15.000 - 19.999 TL arasındaki maaşlar: 10.000 - 25.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 - 27.000 TL

8 /16 Bankaların Güncel Promosyon Kampanyaları VakıfBank: 27.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. 10.000 TL altındaki maaşlara 5.000 TL, 20.000 TL üzerindeki maaşlara ise 12.000 TL ödeme yapıyor. Ek olarak, kredi kartı harcama şartlarını sağlayan müşterilere 15.000 TL’ye kadar ek ödeme imkanı tanıyor.

9 /16 ING: 25.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Koşulsuz olarak en yüksek promosyon 15.000 TL olurken, otomatik fatura ödeme, kredi kartı kullanımı ve mevduat bakiyesi gibi ek avantajlarla tutar artırılabiliyor.

10 /16 TEB: 21.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ek 9.000 TL ödeme yapıyor.

11 /16 Albaraka Türk: 20.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ek ödüller sağlıyor.

12 /16 DenizBank: 20.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Mobil uygulama kullanımı, kredi kartı başvurusu ve otomatik fatura talimatlarıyla ek ödemeler kazanılabiliyor.

13 /16 Yapı Kredi: 20.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra fatura talimatı, mobil uygulama kullanımı gibi ek avantajlar sağlıyor.

14 /16 Akbank: 17.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ek olarak, fatura talimatı veren müşterilere 2.500 TL’ye kadar ek ödül imkanı sunuyor.

15 /16 Garanti BBVA: Şartsız olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.