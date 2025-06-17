EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: TCMB son anketi paylaştı! Yüzde 17,81 zam ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım başladı. Emekli maaşı ve memur maaşlarında uygulanacak zam oranı, haziran ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,81 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında memurlara enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 16,50’nin üzerinde bir zam yapılacağı öngörülüyor.
Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında açıklanacak maaş zam oranını bekliyor. Merkez Bankası’nın son piyasa beklenti anketi, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,81 olacağına işaret ediyor. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında doğrudan enflasyon kadar artış yapılması beklenirken, memurlar ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16,50’nin üzerinde bir zam alabilir. Tüm gözler TÜİK’in açıklayacağı haziran verisinde.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15'İ AŞTI
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025'te TÜFE artışı yüzde 1,53 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi 3.089,74 puana ulaştı ve 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası ortaya çıkacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,36
Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,35 olarak tahmin edilirken, emekli ve memurun temmuz zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu ise yüzde 2,36 olarak bekleniyor.
Haziran ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi 3.162,65 seviyesine çıkacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,81 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYON DOĞRUDAN EMEKLİYE ZAM ORANI OLACAK
SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yılda 2 kez ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri olmak üzere 2 kez belirleniyor. Bu rakam doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
KÖK MAAŞ ZAMMI SONRASI YÜZDE 5 EK ÖDEME İLAVE EDİLECEK
6 aylık enflasyon doğrudan emekli kök maaş zammı olacak. Emeklilerin kök maaşlarına yapılacak zam sonrası maaşlara yüzde 5 ek ödeme ilave edilecek. Bu hesap sonrası emekli maaşları, taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye girecek.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur zammı da tıpkı emekliler gibi yılda 2 kez belirleniyor. Zam oranı belirlenirken bir önceki dönemdeki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, memur enflasyon farkı olarak öne çıkarken, bu rakama toplu sözleşme zammı ilave edilerek yeni zam oranı hesaplanıyor.
Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 5 üzerinden hesaplanacak.
EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU NASIL OLACAK?
Beklenen yüzde 17,81'lik 6 aylık enflasyon oranına göre temmuz zammı tablosu şöyle olacak:
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17,81
SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 17,81
Memur enflasyon farkı yüzde 11,42
Toplu sözleşme zammı yüzde 5,00
Memur zammı 16,70
Memur maaşları evli ve 2 çocuklu bir çalışana göre hesaplanmıştır. Nihai rakamlar genelge ile yayımlanacak
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranı kadar artırıldı. Benzer şekilde bir artış olması durumunda 14.469 TL olarak uygulanan taban aylık yüzde 17,81 zam alarak 17 bin 45 TL'ye yükselecek.
Ancak en düşük emekli maaşının yeniden belirlenebilmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.