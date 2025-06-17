EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: TCMB son anketi paylaştı! Yüzde 17,81 zam ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranı kadar artırıldı. Benzer şekilde bir artış olması durumunda 14.469 TL olarak uygulanan taban aylık yüzde 17,81 zam alarak 17 bin 45 TL'ye yükselecek.

Ancak en düşük emekli maaşının yeniden belirlenebilmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.