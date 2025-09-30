Emekli maaşlarına Ocak 2026’da n kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam oranları

2026 Ocak emekli maaş zammı için geri sayım başladı. SSK emekli maaşı, Bağ-Kur emekli maaşı ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı milyonlarca kişinin gündeminde. Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan emekliler, Ocak 2026’da alacakları yeni maaş artışını merak ediyor. TÜİK’in açıkladığı Temmuz (%2,06) ve Ağustos (%2,04) enflasyon verilerinin ardından, Eylül ayı rakamları 3 Ekim’de duyurulacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 seviyesinde bulunuyor. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı Ocak ayında %11,31 olarak hesaplanıyor. Orta Vadeli Program’daki %28,5’lik hedef baz alındığında ise zam oranı %10,14 olacak. Böylece en düşük emekli maaşı 18.593 TL ile 18.790 TL aralığında şekillenecek. Memur ve memur emeklileri ise Hakem Heyeti kararıyla 2026 Ocak maaşlarına %11 zam ve 1.000 TL taban artışı alacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri gözünü Ocak 2026 zammına çevirdi. Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan emekliler, yeni yılın ilk maaş artışını merakla bekliyor. TÜİK'in Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Eylül ayı rakamları da 3 Ekim'de duyurulacak. Peki emekli maaş zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar yükseliyor? İşte son gelişmeler…



Emekli maaşlarına Ocak’ta yeni zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, 6 aylık enflasyon oranı üzerinden maaşlarına zam alıyor. 2025’in Temmuz döneminde yüzde 16,67 oranında artış yapılmış, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Şimdi gözler 2026 Ocak zammında. Temmuz enflasyonu: %2,06 Ağustos enflasyonu: %2,04 Eylül enflasyonu: 3 Ekim’de açıklanacak

Bu verilerle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşecek, yılın ikinci yarısı için kesin zam oranı ise Aralık ayı verilerinden sonra belli olacak.

Merkez Bankası ve OVP tahminleri

Emekli maaş zammına ışık tutan en önemli veriler, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri oldu.

Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 → Ocak zammı yaklaşık %11,31

OVP hedefi: Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,5 → Ocak zammı yaklaşık %10,14

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Enflasyonun %30 seviyesine varmadan yılı kapatmasını bekliyoruz. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 10-11 bandında bir zam yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı 14.469 TL olmuştu. Yeni yıl zammıyla birlikte:

Merkez Bankası tahminine göre: 18.790 TL OVP tahminine göre: 18.593 TL

Taban maaş artışı için ayrıca yasal düzenleme yapılabileceği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Memur ve memur emeklisi için hakem heyeti kararı

SSK ve Bağ-Kur’dan farklı olarak memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı üzerinden artış alıyor. 2025’te hükümet ile memur sendikaları anlaşamayınca Hakem Heyeti devreye girmiş ve şu kararlar alınmıştı:

2026 ilk 6 ay: %11 zam + 1.000 TL taban aylık artışı 2026 ikinci 6 ay: %7 zam 2027 ilk 6 ay: %5 zam 2027 ikinci 6 ay: %4 zam

Bu düzenlemeyle memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına hem toplu sözleşme zammını hem de ilave artışı yansıtacak.

