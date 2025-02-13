Emekli promosyonunda yeni çizelge oluştu: En yüksek promosyon hangi bankada, ne kadar veriyor? İşte yeni maaşa göre ödemeler...

2025'in ilk aylarında maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için promosyon yarışında yeni rakamlar netleşti. Şubat itibarıyla, müşteri kazanmak isteyen bankalar cazip tekliflerini güncelleyerek promosyon ödemelerini 24 bin TL'ye kadar çıkardı. Kamu ve özel bankalar, sundukları avantajlarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel ödeme detayları!

1 /12 Şubat ayıyla birlikte bankalar, emekli promosyonlarında yeni fırsatlarını duyurdu. Kamu ve özel bankaların sunduğu tekliflere ilgi artarken, müşteri portföylerini genişletmek isteyen bankalar arasındaki rekabet de hız kazandı. 2025 yılı itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, en yüksek promosyon ödemelerini araştırıyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları!

2 /12 ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye dayandı.

3 /12 İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri: ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

4 /12 VAKIFBANK 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

5 /12 GARANTİ BANKASI Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

6 /12 QNB FİNANSBANK 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

7 /12 YAPI KREDİ Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. 1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

8 /12 AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

9 /12 İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

10 /12 DENİZBANK Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize ; 0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır. TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

11 /12 ŞEKERBANK Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir. TEB TEB'den emeklilere özel 21.000 TL'ye varan promosyon! Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 9.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor. Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon 0 - 9.999 TL 14.000 TL 10.000 TL - 14.499 TL 17.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL 19.000 TL 20.000 TL ve üzeri 21.000 TL