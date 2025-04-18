Emekli ve memur maaş zammında nefesler tutuldu! İşte emekli maaşlarına beklenen zam farkı

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?

Hayır, ben eşitleme beklemiyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim. Zaten SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi arasındaki fark %1,11 gibi orana tekabül etmektedir. Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Halen 14.469 TL olan en düşük emekli maaşına bir müdahale olacağı kanaatindeyim. Burada kök aylığı ek ödeme dahil 12.271 TL’nin altında olan emekliler zamdan faydalanamayacaktır. Bu sebepten dolayı en düşük emekli maaşının 17.060 TL’ye yükseltileceği kanaatindeyim.”