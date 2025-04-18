Emekli ve memur maaş zammında nefesler tutuldu! İşte emekli maaşlarına beklenen zam farkı

Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,06 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerinde. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 15'lik zamma ek olarak, enflasyon farkı alacak. Şu ana kadar oluşan enflasyon oranı bu farkın da oluşacağının sinyalini verdi.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre yılın ilk 6 ayı için enflasyon tahmini yüzde 25 seviyelerinde. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 civarında, memur ve memur emeklilerine ise toplamda yüzde 20-21 oranında zam yapılması bekleniyor. Net oran, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyonu sonrası kesinleşecek. Zamlı maaşlar ise Temmuz’un ikinci haftasında hesaplara geçecek.
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre emekliler şimdiden yüzde 10.06’lık zam farkını hak ettiler. Geride nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verisi kaldı.
MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ YAYIMLANDI!
Merkez Bankası nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre nisanda aylık enflasyonun yüzde 3.07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.20, haziranda ise yüzde 1.70 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı ankette bankalar, banka dışı finansal sektör ve reel sektörden toplam 71 katılımcı yer alıyor.
'YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ %29,98’
Peki enflasyon beklentilerine göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olur? En düşük emekli maaşı için tahminler ne? Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası tarafından aylık olarak hazırlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yıl sonu %29,98 olarak tahmin edilmektedir.
Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun da ikinci altı aya göre biraz daha yüksek olacağı beklenmektedir. Önceki yıllardaki enflasyon verilerini incelediğimizde ilk altı ayın enflasyonunun son altı aya göre yüksek çıkıp sonrasında ise düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının da etkisiyle birlikte yıllar itibarıyla hedeflenen enflasyon verilerine ulaşılabileceği kanaatindeyim.
EMEKLİLERE HAZİRANDA NE KADAR ZAM OLACAK?
2025 yılının ilk çeyreğini tamamlamış durumdayız. Açıklanacak olan üç aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK, Bağkur emeklilerimiz ve memur ile memur emeklilerimizin maaşlarına gelecek olan farklar netleşmiş olacak. Şu ana kadar kesinleşen %10.06’lık enflasyon verisinin üzerine Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin 3 aylık tahmin ettiği verileri eklediğimiz takdirde %17,91 oranı karşımıza çıkmaktadır. Bu tahmine göre emeklilerin alacağı zam oranı %17,91 olmaktadır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM OLUR?
Eğer Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin son üç aylık tahmin verisini dikkate alırsak 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı ile birlikte değerlendirdiğimizde memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı %16,80 olacaktır.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?
Hayır, ben eşitleme beklemiyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim. Zaten SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi arasındaki fark %1,11 gibi orana tekabül etmektedir. Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Halen 14.469 TL olan en düşük emekli maaşına bir müdahale olacağı kanaatindeyim. Burada kök aylığı ek ödeme dahil 12.271 TL’nin altında olan emekliler zamdan faydalanamayacaktır. Bu sebepten dolayı en düşük emekli maaşının 17.060 TL’ye yükseltileceği kanaatindeyim.”