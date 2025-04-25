EMEKLİ VE MEMUR YENİ ZAM HESAPLAMASI: 4 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

5/1 derecesinde hemşire olarak çalışan ise Ocak zammıyla birlikte maaşı 53 bin 465 liraya yükseldi. 9,3 oranında zam görmesi durumunda ise maaşı 4 bin 972 lira yükselecek ve 58.437 TL olacak. 8/1 derecesinde polis memuru olanlar mevcut olarak 58 bin 938 lira maaş alıyor. 9.3 zam durumunda ise maaşı 5 bin 481 lira artacak ve 64.419 TL olacak.