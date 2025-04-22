Emeklilere 27.000 TL ek ödeme kesinleşti! SSK, Bağkur'lu 14.469 TL taban maaş alanlara şartlar oluştu

Nisan 2025 itibarıyla emekli maaşı banka promosyonlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan emekliler için hem kamu hem de özel bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni kampanyalarla birlikte promosyon ödemeleri 30 bin TL sınırına yaklaştı. Emekli maaşını farklı bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni kampanyalardan yararlanabiliyor. Promosyon ödemeleri, maaş tutarına göre kademeli olarak artarken bazı bankalar ek koşulsuz nakit fırsatlarıyla 15 bin TL’yi bulan ek ödemeler sunuyor.

Yeni emekli olanlar ile EYT kapsamına girenler de bu promosyonlardan faydalanabiliyor. Maaş tercihi yapılmadığı durumlarda ise ödemeler doğrudan devlet bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor.