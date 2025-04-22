Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...

2025 Temmuz zammı için enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışının yüzde 17.91 civarında olması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 16.8'lik bir artış bekliyor. Ancak, hükümetin refah payı uygulamasıyla bu oranların eşitlenmesi de mümkün görünüyor. Refah payı, emeklilerin alacağı zammın daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı hedefleyen bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Eğer bu uygulama devreye girerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ile memur emeklilerinin maaş artışı arasında büyük bir fark kalmayacak.