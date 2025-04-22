Emeklinin farklı zam tablosu oluştu! 16.5 milyon emeklinin taban maaşı değişiyor: 14.469 TL maaş ödemesi alanlar...

2025 yılı için emeklilerin Temmuz zammı büyük bir merak konusu oldu. Yaklaşık 16.5 milyon emekli, Temmuz ayında alacakları maaş artışı için geri sayımda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre maaş artışı alacak. 2025 yılına yüzde 15.75'lik bir zamla başlayan emekli maaşları, Temmuz ayında enflasyon farkı eklenerek yeniden güncellenmiş olacak. Bu artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Emekliler, Temmuz ayında maaşlarını enflasyon oranına göre yapılan düzenlemeyle alacak.
2025 Temmuz zammı için enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışının yüzde 17.91 civarında olması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 16.8'lik bir artış bekliyor. Ancak, hükümetin refah payı uygulamasıyla bu oranların eşitlenmesi de mümkün görünüyor. Refah payı, emeklilerin alacağı zammın daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı hedefleyen bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Eğer bu uygulama devreye girerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ile memur emeklilerinin maaş artışı arasında büyük bir fark kalmayacak.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
Emekli maaşları, Temmuz ayında yapılacak olan zamlarla birlikte önemli bir artış gösterecek. 2025 yılı için Ocak ayında yapılan ilk zammın ardından, emekliler Temmuz’da ikinci zamlarını alacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre artacak.
ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BEKLENEN ZAM ORANLARI
Ocak-Mart dönemi enflasyonunun yüzde 10.06 olarak açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10.06, memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.02 oranında bir artış yapıldı. Ancak Temmuz'daki zammın oranı, daha fazla veriyle kesinleşecek. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminlerine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 17.91 seviyesine ulaşabilirken, memur emeklilerinin zammı ise yüzde 16.8 olarak bekleniyor.
REFAH PAYI DÜZENLEMESİ TEMMUZ’DA HAYATA GEÇEBİLİR
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları arasında farklar olacak. Ancak, hükümetin refah payı uygulamasıyla bu farkların eşitlenmesi mümkün. Refah payı, memur emeklilerinin maaşlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı seviyeye çekilmesini sağlayacak. Bu düzenlemenin uygulanması için yasal bir düzenleme yapılması gerektiği ifade ediliyor ve Temmuz ayında bu konuda adım atılması bekleniyor.
TABAN AYLIKTA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zamların yanı sıra, taban aylıkta da artış yapılması planlanıyor. 2025 yılı Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkarılmıştı. Temmuz ayında ise, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre taban maaşın daha da artması bekleniyor. Eğer enflasyon tahminleri doğru çıkarsa, taban aylık 17 bin 60 TL’ye ulaşacak.
YASA ÇIKARILMASI GEREKEBİLİR
Taban maaş artışı ve refah payı düzenlemeleri gibi iyileştirmelerin hayata geçmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekebilir. Eğer bu düzenlemeler Temmuz’a yetişmezse, emekliler, Temmuz ayında aldıkları maaşlardan sonra yasal düzenleme yapılırsa, farkları alabilecekler. Hükümetin hızla karar alarak TBMM’ye yasa teklifini sunması bekleniyor.
TEMMUZ’DA BÜYÜK BEKLENTİ VAR
Emeklilerin maaşlarında yapılacak artışlar, Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verilerine dayanarak kesinleşecek. Aşağıda, Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen zam oranları ve taban maaş ile ilgili bazı veriler yer alıyor:
BEKLENEN ENFLASYON ORANLARI
Ocak-Mart enflasyonu: %10.06
Nisan ayı TÜFE tahmini: %3.07
Mayıs ayı TÜFE tahmini: %2.20
Haziran ayı TÜFE tahmini: %1.70
İlk 6 aylık TÜFE tahmini: %17.91
EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIKŞ BEKLENTİLERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı: %17.91
Memur emeklisi enflasyon farkı: %11.24
Memur emeklisi zam oranı: %16.80
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BEKLENEN ARTIRILMIŞ MAAŞLAR
En düşük memur maaşı: 51.071 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL
En düşük emekli aylığı (%17.91 artarsa): 17.060 TL