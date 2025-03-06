Emeklinin promosyonu değişiyor: En yüksek promosyon veren banka belli oldu! İşte güncel ödeme listesi...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonlarında Mart ayı kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. Bu yıl için promosyon ödemelerinin artırılması gündemde. SGK’nın banka promosyonlarını yükseltmeye yönelik protokolü bu ay içinde imzalaması bekleniyor. Yeni anlaşma ile emekli maaşlarını belirli bankalardan alan vatandaşlara daha yüksek promosyon ödemeleri yapılması planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle emekliler ve dul-yetim maaşı alanlar için önemli bir gelişme olacak. Konuyla ilgili son protokolün imzalanmasının ardından, emekli maaşı ödemeleri ile birlikte promosyon ödemelerinin de artacağı belirtiliyor.
Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında Mart kampanyaları açıklanmaya başlarken, gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokole çevrildi. Bu ay bitmeden imzalanması beklenen protokol ile birlikte, hem yeni aylık bağlanan hem de taahhüdü süren emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazançlarının büyümesi öngörülüyor.
Emekli, Dul ve Yetimler İçin Yeni Banka Promosyonları: Taban Tutarlar Artıyor
Yaklaşık 16.4 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonlarında önemli bir değişiklik bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanması beklenen yeni protokolle, promosyon tutarları artacak. 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL olarak belirlenen taban tutarlar, yeni protokolle yükseltilerek emeklilerin kazançlarını artıracak.
Yeni Protokolle Taban Tutarlar Artacak
Halen maaş dilimlerine göre belirlenen 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL tutarları, yeni protokolle yükselecek. Bu, bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği en düşük tutarlar olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bankalar bu tutarların altında promosyon veremeyecek. Ancak bankalar, özel kampanyalar düzenleyerek daha yüksek promosyon ödemeleri sunabilecek. Bu durum, emeklilere daha fazla seçenek ve kazanç imkanı sağlayacak.
Kampanyalarla Yüksek Promosyon İmkanı
Yeni taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olacak. Ancak bankalar, bazı ek şartlarla promosyon tutarını artırmayı vaat ediyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma veya emekli yakınını getirme gibi koşullar, daha yüksek promosyon ödemelerine yol açabilecek. Bu sayede emekliler, bankaların sunduğu kampanyalarla daha yüksek promosyon kazanma şansı elde edecek.
Taahhüdü Sona Ermiş Olanlar da Yararlanabilecek
Yeni protokol ile birlikte, taahhüdü sona ermiş emekliler de promosyon artışından yararlanabilecek. Önceki taahhüdün kalan süresi iade edilecek ya da yeni promosyondan düşülecek. Ayrıca, emekli isteyen bankaya geçebilecek. Bu geçişte süre sınırı bulunmayacak, emekliler yeni protokol imzalanır imzalanmaz ya da kampanyalar hakkında daha fazla bilgi edindiklerinde harekete geçebilecek.
Emeklilerin Kazancı Büyüyecek
Yeni promosyon düzenlemesiyle, hem en düşük hem de en yüksek promosyon tutarları artacak. Bu durum, emeklilerin kazançlarının önemli ölçüde büyümesine olanak tanıyacak. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler için daha avantajlı teklifler sunulacak.
HANGİ BANKA, NE VERİYOR?
10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle...
ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü bitenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira.
GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcayana 2.500 lira.
İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Kredi kartı sahiplerine de market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.
ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.