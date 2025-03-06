Emeklinin promosyonu değişiyor: En yüksek promosyon veren banka belli oldu! İşte güncel ödeme listesi...

Yeni Protokolle Taban Tutarlar Artacak

Halen maaş dilimlerine göre belirlenen 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL tutarları, yeni protokolle yükselecek. Bu, bankaların emeklilere, dul ve yetimlere ödeyeceği en düşük tutarlar olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bankalar bu tutarların altında promosyon veremeyecek. Ancak bankalar, özel kampanyalar düzenleyerek daha yüksek promosyon ödemeleri sunabilecek. Bu durum, emeklilere daha fazla seçenek ve kazanç imkanı sağlayacak.