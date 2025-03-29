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EMEKLİNİN PROMOSYONU GÜNCELLENDİ: Emeklilere 27.000 TL'ye kadar ödenecek! İkramiye ve memur maaşı...

EMEKLİNİN PROMOSYONU GÜNCELLENDİ: Emeklilere 27.000 TL'ye kadar ödenecek! İkramiye ve memur maaşı...

15:3829/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emekli bayram ikramiyelerinin ardından bankaların promosyon yarışı hız kazandı. 2025 yılı itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyanlara sundukları promosyon miktarlarını güncelledi. Bazı bankalar, 3 yıllık taahhüt karşılığında 27.000 TL'ye kadar ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Bankalar arasında karşılaştırma yapan emekliler, kendileri için en avantajlı teklifi değerlendirmeye çalışıyor.

Emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları var. Meclisten geçen düzenlemeye göre, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi 4.000 TL’ye yükseltildi. İlk aşamada 3.000 TL hesaplara yatırılacak, kalan 1.000 TL’lik fark ise Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Öte yandan, bankaların sunduğu maaş promosyonları da emekliler için ek gelir fırsatı sunuyor.

Bayram ikramiyelerinin yatması ile gözler emeklilere ödenen banka promosyonlarına çevrildi. Birçok banka 2025 itibarı ile emekliye ödenen banka promosyonlarını güncelledi. Birçok banka da emekli promosyonlarının yanında kampanyalar düzenliyor.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

VakıfBank

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

Vakıf Katılım

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşınızı Vakıf Katılım’a taşıyarak 17.000 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." deniliyor.

Halkbank

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

Garanti BBVA

Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.

Akbank

Akbank "​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para​" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

Yapı Kredi Bankası

Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.

ING Bank

Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

TEB

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

QNB

Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

İş Bankası

Banka 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.

Banka 2025 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Şekerbank

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Albaraka Türk

Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.

DenizBank

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

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#emekli promosyon
#Emekli İkramiye

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