Emekliye 3 ödeme sürprizi geldi! SSK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 14.469 TL altı ve üstü alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan taban aylık düzenlemesi yasalaştı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselirken, yaklaşık 3.8 milyon emekliye yeni taban aylık farkının bu hafta ödenmesi bekleniyor. Öte yandan, memur ve emekli maaşlarına Temmuz’da yapılacak zam için enflasyon verileri de takip edilmeye başlandı. İlk veri açıklandı, peki bu yıl kimleri, neler bekliyor? İşte detaylar…

1 /12 20 milyondan fazla kişinin Temmuz zammına ilişkin ilk veri açıklanırken, emekliler maaş artışının yanı sıra bayram ikramiyesi ve banka promosyonlarını da merak ediyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammına odaklandı. Peki, bu yıl kimleri neler bekliyor? İşte detaylar…

2 /12 TEMMUZ ZAMMININ BELİRLEYİCİSİ HANGİ VERİLER OLACAK? Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında maaş zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı kadar fark alacak.

3 /12 İLK ENFLASYON VERİSİ NEYİ GÖSTERİYOR? Temmuz zammını belirleyecek enflasyon verilerinin ilki açıklandı. TÜİK verilerine göre, Ocak ayında TÜFE yüzde 5,03 arttı. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5,03’lük zam oranı oluşurken, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmaya başladı. Zam oranları, önümüzdeki beş aylık enflasyon verileriyle netleşecek.

4 /12 MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK? Memur ve emekliler, maaş artışlarını belirleyecek enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası’nın 7 Şubat’ta açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu da bu konuda önemli ipuçları verecek. Banka, geçtiğimiz yıl yaptığı değerlendirmede 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak belirlemişti.

5 /12 Eğer ilk 6 aylık TÜFE: %10 olursa → SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %10, memurlara ve memur emeklilerine %8,96 zam yansıtılacak. %13 çıkarsa → SSK ve Bağ-Kur emeklileri %13, memurlar ve memur emeklileri %11,93 zam alacak.

6 /12 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK? Ocak ayında en düşük maaşlar şu şekilde belirlenmişti: Memurlar → 39.205 TL’den 43.726 TL’ye yükseldi. Memur emeklileri → 17.588 TL’den 19.617 TL’ye çıktı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammına göre en düşük maaşlar: Memurlar → 45.912 TL’ye, Memur emeklileri → 20.598 TL’ye yükselecek. Bu maaşlar, enflasyon farkı ile daha da artacak.

7 /12 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM NASIL YANSIYACAK? Temmuz’da yapılacak zam, emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak. Örneğin, kök aylığı 13.000 TL olan bir emeklinin eline Ocak itibarıyla 14.469 TL geçiyor. Temmuz’daki zam, yatırılan bu maaşa değil, 13.000 TL’lik kök aylığa uygulanacak. Ancak taban aylıkta ek bir artış olup olmayacağı ilerleyen süreçte netleşecek.

8 /12 TEMMUZ ZAMMINA EK DESTEKLER OLACAK MI? Sadece maaş artışı değil, ek ödemeler konusunda da yeni düzenlemeler gündemde. Banka promosyonları: SGK, bankalarla yeni protokol imzalamaya hazırlanıyor.

9 /12 Yeni anlaşma ile promosyon taban tutarlarının artırılması bekleniyor. Bayram ikramiyeleri: Mart ve Haziran aylarında ödenecek bayram ikramiyelerinin artırılması için çalışma yapılıyor. Refah payı: Temmuz ayında ek refah payı verilerek zam oranlarının yükseltilmesi gündemde.

10 /12 EMEKLİLER VE MEMURLAR İÇİN 2024’ÜN GELİR TAKVİMİ ŞUBAT Banka promosyonları: SGK’nın yeni protokolü imzalaması bekleniyor. MART Ramazan Bayramı (30 Mart - 1 Nisan) İkramiye ödemesi (24-28 Mart) → Bayram ikramiyesinin artırılması için yasal düzenleme yapılabilir.

11 /12 HAZİRAN Kurban Bayramı (6-9 Haziran) İkramiye ödemesi (2-5 Haziran) TEMMUZ 1-5 Temmuz → Memur emeklilerine zamlı maaş ödemesi 3 Temmuz → Memurlar ve emekliler için zam oranının netleşmesi 15 Temmuz → Memurların zamlı maaş alacağı tarih 17-26 Temmuz → SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi 25-28 Temmuz → Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi