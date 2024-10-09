EMEKLİYE 5 ZAM TAHMİNİ AÇIKLANDI! SSK, Bağ-Kurluya ve memur emeklisine ayrı hesap: 12.500, 13.300, 14.800 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için hesaplamalar Ocak ayının yaklaşmasıyla başladı. 3 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler kalan aylar için işaret edilen rakamlara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları maaş zammı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere, bu emekli grubunun maaşları 6 aylık enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu ve gözler geri kalan 3 ayın verilerine çevrildi. Yıl sonuna kadar açıklanacak Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları, emeklilerin zam oranlarını kesinleştirecek. İşte yaklaşık 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren 5 olası maaş artış tahmini...

1 /23 Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam alacak, ayrıca 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar da enflasyon farkı ödenecek. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bu zammın netleşmesinde kritik rol oynayacak.

2 /23 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinin şu ana kadar 3 ayı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 ve Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıkladı.

3 /23 Bu verilere göre Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. 3 aylık süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8.92 oranında artış söz konusu iken, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı kesinleşti. Gözler, kalan 3 aylık verilere çevrilmiş durumda ancak bazı enflasyon tahminleri Ocak 2025 zamlarına dair ipuçları veriyor.

4 /23 ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) TAHMİNİ 2024 yıl sonu enflasyonu için Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen oran yüzde 41.5. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13.44 olacak ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oran kadar zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.13 enflasyon farkı eklenecek ve toplam zam oranı yüzde 9.31 olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 225 TL'ye ulaşacak.

5 /23 PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14.76 olacak. Memur emeklilerinin Ocak ayındaki zammı ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 4.33 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 10.59 olacak. En düşük memur emeklisi maaşı bu durumda 19 bin 450 TL'ye çıkacak.

6 /23 AA FİNANS ANKETİ AA Finans tarafından 17 ekonomistin katılımıyla yapılan Eylül anketine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43.23 olarak tahmin ediliyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zam yüzde 14.83 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam yapılacak. Bu tahmin doğrultusunda en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 461 TL olacak.

7 /23 REUTERS ANKETİ Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, 2024 sonunda enflasyonun yüzde 42.95 olması bekleniyor. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon yüzde 14.60 olacak. Memur emeklileri ise yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43 zam alabilecekler.

8 /23 FKB ANKETİ Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi anketinde 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması yüzde 45.24 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.43 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 16.43 oranında zam alacaklar. Memur emeklilerine ise yüzde 5.85 enflasyon farkı ödenecek ve Ocak zammı yüzde 12.2 olarak gerçekleşecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 733 TL'yi aşacak.

9 /23 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarına göre hesaplamalar aşağıdaki gibidir: MEVCUT MAAŞ: 12.500 TL %13.44 zamlı: 14.180 TL %14.76 zamlı: 14.345 TL %14.83 zamlı: 14.353,75 TL %14.60 zamlı: 14.325 TL %16.43 zamlı: 14.553,75 TL

10 /23 MEVCUT MAAŞ: 12.600 TL %13.44 zamlı: 14.293,44 TL %14.76 zamlı: 14.459,76 TL %14.83 zamlı: 14.468,58 TL %14.60 zamlı: 14.439,60 TL %16.43 zamlı: 14.670,18 TL

11 /23 MEVCUT MAAŞ: 12.700 TL %13.44 zamlı: 14.406,88 TL %14.76 zamlı: 14.574,52 TL %14.83 zamlı: 14.583,41 TL %14.60 zamlı: 14.554,20 TL %16.43 zamlı: 14.786,61 TL

12 /23 MEVCUT MAAŞ: 12.800 TL %13.44 zamlı: 14.520,32 TL %14.76 zamlı: 14.689,28 TL %14.83 zamlı: 14.698,24 TL %14.60 zamlı: 14.668,80 TL %16.43 zamlı: 14.903,04 TL

13 /23 MEVCUT MAAŞ: 12.900 TL %13.44 zamlı: 14.633,76 TL %14.76 zamlı: 14.804,04 TL %14.83 zamlı: 14.813,07 TL %14.60 zamlı: 14.783,40 TL %16.43 zamlı: 15.019,47 TL

14 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.000 TL %13.44 zamlı: 14.747,20 TL %14.76 zamlı: 14.918,80 TL %14.83 zamlı: 14.927,90 TL %14.60 zamlı: 14.898 TL %16.43 zamlı: 15.135,90 TL

15 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.100 TL %13.44 zamlı: 14.860,64 TL %14.76 zamlı: 15.033,56 TL %14.83 zamlı: 15.042,73 TL %14.60 zamlı: 15.012,60 TL %16.43 zamlı: 15.252,33 TL

16 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.200 TL %13.44 zamlı: 14.974,08 TL %14.76 zamlı: 15.148,32 TL %14.83 zamlı: 15.157,56 TL %14.60 zamlı: 15.127,20 TL %16.43 zamlı: 15.368,76 TL

17 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.400 TL %13.44 zamlı: 15.200,96 TL %14.76 zamlı: 15.377,84 TL %14.83 zamlı: 15.387,22 TL %14.60 zamlı: 15.356,40 TL %16.43 zamlı: 15.601,62 TL

18 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.500 TL %13.44 zamlı: 15.314,40 TL %14.76 zamlı: 15.492,60 TL %14.83 zamlı: 15.502,05 TL %14.60 zamlı: 15.471 TL %16.43 zamlı: 15.718,05 TL

19 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.600 TL %13.44 zamlı: 15.427,84 TL %14.76 zamlı: 15.607,36 TL %14.83 zamlı: 15.616,88 TL %14.60 zamlı: 15.585,60 TL %16.43 zamlı: 15.834,48 TL MEVCUT MAAŞ: 13.700 TL %13.44 zamlı: 15.541,28 TL %14.76 zamlı: 15.722,12 TL %14.83 zamlı: 15.731,71 TL %14.60 zamlı: 15.700,20 TL %16.43 zamlı: 15.950,91 TL

20 /23 MEVCUT MAAŞ: 13.800 TL %13.44 zamlı: 15.654,72 TL %14.76 zamlı: 15.836,88 TL %14.83 zamlı: 15.846,54 TL %14.60 zamlı: 15.814,80 TL %16.43 zamlı: 16.067,34 TL MEVCUT MAAŞ: 13.900 TL %13.44 zamlı: 15.768,16 TL %14.76 zamlı: 15.951,64 TL %14.83 zamlı: 15.961,37 TL %14.60 zamlı: 15.929,40 TL %16.43 zamlı: 16.183,77 TL MEVCUT MAAŞ: 14.000 TL %13.44 zamlı: 15.881,60 TL %14.76 zamlı: 16.066,40 TL %14.83 zamlı: 16.076,20 TL %14.60 zamlı: 16.044 TL %16.43 zamlı: 16.300,20 TL

21 /23 MEVCUT MAAŞ: 14.100 TL %13.44 zamlı: 15.995,04 TL %14.76 zamlı: 16.181,16 TL %14.83 zamlı: 16.191,03 TL %14.60 zamlı: 16.158,60 TL %16.43 zamlı: 16.416,63 TL MEVCUT MAAŞ: 14.200 TL %13.44 zamlı: 16.108,48 TL %14.76 zamlı: 16.295,92 TL %14.83 zamlı: 16.305,86 TL %14.60 zamlı: 16.273,20 TL %16.43 zamlı: 16.533,06 TL MEVCUT MAAŞ: 14.300 TL %13.44 zamlı: 16.221,92 TL %14.76 zamlı: 16.410,68 TL %14.83 zamlı: 16.420,69 TL %14.60 zamlı: 16.387,80 TL %16.43 zamlı: 16.649,49 TL

22 /23 MEVCUT MAAŞ: 14.400 TL %13.44 zamlı: 16.335,36 TL %14.76 zamlı: 16.525,44 TL %14.83 zamlı: 16.535,52 TL %14.60 zamlı: 16.502,40 TL %16.43 zamlı: 16.765,92 TL MEVCUT MAAŞ: 14.500 TL %13.44 zamlı: 16.448,80 TL %14.76 zamlı: 16.640,20 TL %14.83 zamlı: 16.650,35 TL %14.60 zamlı: 16.617 TL %16.43 zamlı: 16.882,35 TL