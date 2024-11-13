Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırmaya devam ediyor. Özel ve kamu bankaları emeklilere ek gelir sağlamak için yarışırken, bazı bankalar promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar çıkardı. Daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler bu kampanyaları araştırıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon teklifleri…

1 /11 "En yüksek promosyon veren banka hangisi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli promosyonları için bankalar yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Emeklilere ek gelir sağlamak amacıyla özel ve kamu bankaları arasında bir yarış yaşanırken, yüksek promosyon ödemeleri almak isteyen emekliler kampanyaları mercek altına alıyor. Bazı bankalar emekli promosyon ödemelerini 24 bin liraya kadar çıkarmışken, en yüksek promosyonu sunan banka hangisi? İşte banka banka promosyon detayları…

2 /11 ING 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

3 /11 ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

4 /11 ŞEKERBANK 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL; 10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL; 15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL; 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

5 /11 HALKBANK Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak

6 /11 GARANTİ BBVA 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon, 10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon, 15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon, 20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

7 /11 YAPI KREDİ 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor. Banka fatura talimati gibi ek durumlarda nakit promosyonunu artırıyor. Bunun için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

8 /11 DENİZBANK 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

9 /11 VAKIFBANK 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL, 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL, 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL, 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

10 /11 AKBANK 0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon, 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.